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В Донском задержали двух наркоторговцев
ЧП Новомосковск.

В Донском задержали двух наркоторговцев

У мужчин нашли более 70 свертков с подозрительным веществом.

Сотрудники регионального наркоконтроля задержали двух жителей Донского. Мужчин подозревают в распространении на территории Тульской области синтетических наркотиков.
 
«В присутствии понятых обнаружено и изъято более 70 свертков с веществом, похожим на наркотик. Предположительно, 41-летний неработающий ранее судимый житель Донского и его 32-летний подельник планировали сбыть свертки бесконтактным способом», — сообщает пресс-служба УМВД.
 
Подозреваемых доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. В полиции проводится работа по выяснению всех деталей возможной незаконной деятельности мужчин.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:21 +4
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Место
Тульская областьДонской
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