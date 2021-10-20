В Донском задержали двух наркоторговцев

ЧП Новомосковск.

У мужчин нашли более 70 свертков с подозрительным веществом.

Сотрудники регионального наркоконтроля задержали двух жителей Донского. Мужчин подозревают в распространении на территории Тульской области синтетических наркотиков.

«В присутствии понятых обнаружено и изъято более 70 свертков с веществом, похожим на наркотик. Предположительно, 41-летний неработающий ранее судимый житель Донского и его 32-летний подельник планировали сбыть свертки бесконтактным способом», — сообщает пресс-служба УМВД.

Подозреваемых доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. В полиции проводится работа по выяснению всех деталей возможной незаконной деятельности мужчин.