В Туле «низколетящий» Nissan приземлился рядом с автомойкой

Фото и видео: Элфаг Мусаев.

По словам очевидца, скорость авто была около 170 км/ч.

В ночь на 19 октября на ул. Ложевой в Туле произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец Элфаг Мусаев, автомобиль Nissan буквально перелетел газон «островка» на выезде с Восточного обвода и приземлился напротив автомойки «Парус».

По словам автора съемки, водитель не вошел в поворот, так как скорость авто была около 170 километров в час. Предположительно, обошлось без пострадавших.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что заявка по данному ДТП в дежурную часть не поступала.