Фото и видео: Элфаг Мусаев.
В Туле «низколетящий» Nissan приземлился рядом с автомойкой
По словам очевидца, скорость авто была около 170 км/ч.
В ночь на 19 октября на ул. Ложевой в Туле произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец Элфаг Мусаев, автомобиль Nissan буквально перелетел газон «островка» на выезде с Восточного обвода и приземлился напротив автомойки «Парус».
По словам автора съемки, водитель не вошел в поворот, так как скорость авто была около 170 километров в час. Предположительно, обошлось без пострадавших.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что заявка по данному ДТП в дежурную часть не поступала.
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