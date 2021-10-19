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В Туле «низколетящий» Nissan приземлился рядом с автомойкой
Фото и видео: Элфаг Мусаев.

В Туле «низколетящий» Nissan приземлился рядом с автомойкой

По словам очевидца, скорость авто была около 170 км/ч.

В ночь на 19 октября на ул. Ложевой в Туле произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец Элфаг Мусаев, автомобиль Nissan буквально перелетел газон «островка» на выезде с Восточного обвода и приземлился напротив автомойки «Парус».
 
По словам автора съемки, водитель не вошел в поворот, так как скорость авто была около 170 километров в час. Предположительно, обошлось без пострадавших.
 
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что заявка по данному ДТП в дежурную часть не поступала.
 

 

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В Туле «низколетящий» Nissan приземлился рядом с автомойкой, Фото: 1
В Туле «низколетящий» Nissan приземлился рядом с автомойкой, Фото: 2
В Туле «низколетящий» Nissan приземлился рядом с автомойкой, Фото: 3
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:44 +4
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