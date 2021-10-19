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Художницы из «ДиНастии» блестяще выступили на соревнованиях

Художницы из «ДиНастии» блестяще выступили на соревнованиях

16-17 октября в Москве прошел Открытый турнир и фестиваль по художественной гимнастике «Хрустальная статуэтка».

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменок из разных уголков нашей страны – от Ижевска до Ярославля.

Гимнастки из Центра художественной гимнастики «ДиНастия» показали следующие результаты в своих возрастных категориях:

2-е место — групповая команда 2012-2013 г. р: София Стефанова, Виктория Мурзинова, Софья Романова, Варвара Доронкина, Ангелина Чижова.

3-е место: Полина Старцева, Милана Королева, Кира Вахрина, Мария Куприкова.

 

Подготовили гимнасток тренеры Анастасия Гусева, Милена Зайцева, Дина Сафонова.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:26 +4
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