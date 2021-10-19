60-150 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Туле
О самых привлекательных в плане зарплаты вакансиях рассказал SuperJob.
Сервис SuperJob проанализировал 23 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.
В Туле больше всего готовы платить руководителю салона. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от одного года. Работодатель обещает зарплату от 150 тыс. рублей и работу в центре города.
На втором месте − вакансия врача ультразвуковой диагностики с зарплатой от 70 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от одного года, высшее образование и действующий сертификат по ультразвуковой диагностике. Компания предлагает внутреннее и внешнее обучение.
Замыкает тройку самых высокооплачиваемых системный администратор. Работодатель обещает зарплату до 75 тыс. рублей, обучение за счет компании, мотивационные выплаты и льготное медицинское обслуживание, включая членов семьи.
В рейтинг также вошли вакансии сборщика корпусной мебели с зарплатой до 70 тыс. рублей и регионального менеджера сети ресторанов с зарплатой 60 тыс. рублей.
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
150 000 руб.
|
2
|
от 70 000 руб.
|
3
|
60 000 — 75 000 руб.
|
4
|
60 000 — 70 000 руб.
|
5
|
60 000 руб.