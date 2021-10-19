60-150 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Туле

Сервис SuperJob проанализировал 23 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

В Туле больше всего готовы платить руководителю салона. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от одного года. Работодатель обещает зарплату от 150 тыс. рублей и работу в центре города.

На втором месте − вакансия врача ультразвуковой диагностики с зарплатой от 70 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от одного года, высшее образование и действующий сертификат по ультразвуковой диагностике. Компания предлагает внутреннее и внешнее обучение.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых системный администратор. Работодатель обещает зарплату до 75 тыс. рублей, обучение за счет компании, мотивационные выплаты и льготное медицинское обслуживание, включая членов семьи.

В рейтинг также вошли вакансии сборщика корпусной мебели с зарплатой до 70 тыс. рублей и регионального менеджера сети ресторанов с зарплатой 60 тыс. рублей.