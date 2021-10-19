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60-150 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Туле

60-150 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Туле

О самых привлекательных в плане зарплаты вакансиях рассказал SuperJob.

Сервис SuperJob проанализировал 23 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. 
 
В Туле больше всего готовы платить руководителю салона. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от одного года. Работодатель обещает зарплату от 150 тыс. рублей и работу в центре города. 
 
На втором месте − вакансия врача ультразвуковой диагностики с зарплатой от 70 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от одного года, высшее образование и действующий сертификат по ультразвуковой диагностике. Компания предлагает внутреннее и внешнее обучение.
 
Замыкает тройку самых высокооплачиваемых системный администратор. Работодатель обещает зарплату до 75 тыс. рублей, обучение за счет компании, мотивационные выплаты и льготное медицинское обслуживание, включая членов семьи.
 
В рейтинг также вошли вакансии сборщика корпусной мебели с зарплатой до 70 тыс. рублей и регионального менеджера сети ресторанов с зарплатой 60 тыс. рублей.
 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Руководитель салона

150 000 руб.

2

Врач ультразвуковой диагностики

от 70 000 руб.

3

Системный администратор

60 000 — 75 000 руб.

4

Сборщик корпусной мебели

60 000 — 70 000 руб.

5

Региональный менеджер сети ресторанов

60 000 руб.

 

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