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Свалки и отсутствие уличного освещения: на что туляки пожаловались губернатору

Свалки и отсутствие уличного освещения: на что туляки пожаловались губернатору

Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Житель Узловой сообщил о несанкционированной свалке строительных отходов возле домов по улице Октябрьской.
 
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин пояснил, что в отношении собственников земельных участков составлены протоколы об административном правонарушении, материалы направлены в суд. В ближайшее время несанкционированную свалку ликвидируют. Ситуация находится на контроле министерства.
 
«Если видите, что частная территория захламлена, – штрафуйте, заставляйте собственников приводить ее в надлежащий вид», – призвал глав администраций муниципалитетов Алексей Дюмин.
 
Жители деревни Астафьево Белевского района рассказали, что уже четыре месяца не устраняется порыв в водонапорной башне. Людям приходится платить за воду, которая уходит в землю.
 
Глава администрации Белевского района Наталья Егорова доложила, что порыв обнаружен в 30 метрах от башни. Работы по его ликвидации завершены.
 
Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков рассказал, что работы по замене водонапорных башен в сельских населенных пунктах выполняются по программам «Чистая вода Тульской области» и «Народный бюджет».
 
В 2021 году в регионе меняют 12 водонапорных башен на общую сумму более 16 млн рублей. В 2022 году работы продолжатся. Сейчас подводятся итоги заявочной кампании по «Народному бюджету» на следующий год.
 
Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства – министру внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Антону Агееву на следующем совещании доложить об итогах конкурса заявок в «Народный бюджет» на 2022 год.
 
Жители села Иевлево (Богородицкий район) и поселка Авангард (г. Алексин) пожаловались на отсутствие уличного освещения.
 
Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин сообщил, что 20 светильников перестали гореть из-за выхода из строя пускового автомата уличного освещения. Восстановительные работы будут выполнены до 21 октября.
 
Руководитель аппарата администрации города Алексина Юлия Изюмская пояснила, что до 1 декабря уличное освещение будет восстановлено.
 
Глава региона поручил Олегу Дючкову выяснить, все ли муниципалитеты заключили договоры со сбытовыми компаниями, и предоставить предложения по системному решению проблемы.
 
«Я уже говорил в своем Послании и повторяю еще раз: нужно комплексно заниматься сельскими населенными пунктами», – подчеркнул губернатор.
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