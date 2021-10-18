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В Тепло-Огаревском районе загорелась большая скирда сена
Фото предоставлено очевидцем происшествия

В Тепло-Огаревском районе загорелась большая скирда сена

На месте работают пожарные.

Вечером 18 октября неподалеку от деревни Мосюковка Тепло-Огаревского района загорелась большая скирда сена. Об этом корреспонденту Myslo рассказал очевидец происшествия.
 
 
Примерная площадь возгорания около 200 квадратных метров. На момент публикации новости на месте происшествия работал один пожарный расчет.
 

Как сообщили в региональном МЧС, угрозы распространения огня нет.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:11 +1
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