Тулицу в Баташевском саду загрязняет «Штамп»: Росприроднадзор насчитали ущерб в 3,5 млн рублей

Фото очевидца.

7 сентября в редакцию Myslo о загрязнении Тулицы в районе Баташевского парка сообщил читатель по имени Вячеслав.

- Вода в реке стала белой и мутной, как молоко! Я присмотрелся и заметил трубу, из которой в реку что-то сливают.

Myslo сообщил об инциденте в Росприроднадзор. Сегодня, 18 октября, Myslo получил ответ ведомства. Выяснилось, что отходы в Тулицу сливает предприятие «Штамп». У него есть разрешение на сбросы веществ (за исключением радиоактивных) и микроорганизмов в водные объекты (река Тулица, в районе Баташевского парка, выпуск № 5). Но сбросы не должны превышать установленного норматива.

- Приокским межрегиональным Управлением Росприроднадзора рассмотрено ваше обращение о сбросах сточных вод в реку Тулица возле железнодорожного моста в районе Веневского шоссе, предположительного АО «Машиностроительный завод «Штамп».

8 сентября 2021 года [на следующий день после нашей публикации — прим. ред.] государственный инспектор РФ в области охраны окружающей среды Управления провел выездное обследование водоохранной зоны и акватории реки Тулицы в указанном читателем месте.

- В ходе обследования были отобраны пробы сточных вод, в результате исследования которых был установлен факт превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбросах. В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено юридическое лицо, осуществляющее сбросы — АО «Штамп», — следует из ответа Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора. - По данному факту Управление проводит контрольно-надзорные мероприятия, в результатах которых вам будет сообщено дополнительно.

Был рассчитан ущерб, причиненный реке Тулица — 3 477 179 рублей, который предъявлен АО «Штамп» для возмещения.

Также в Росприроднадзоре сообщили, что в 2020-2021 гг. АО «Штамп» уже попадался за сброс сточных вод в Тулицу с превышением ПДК загрязняющих веществ. За что должностные лица предприятия и и юрлицо штрафовали:

10.06.20 г. по ст. 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

ст. 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) 13.07.20 г. по ч.4 ст. 113 КоАП РФ (Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве)

ч.4 ст. 113 КоАП РФ (Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве) 8.12.20 г. по ст. 7.6 КоАП РФ

13.05.21 г. по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов).

Myslo будет следить за развитием событий.