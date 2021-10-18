Тулицу в Баташевском саду загрязняет «Штамп»: Росприроднадзор насчитали ущерб в 3,5 млн рублей
По поводу загрязения реки Myslo в Росприроднадзор, специалисты провели расследование.
7 сентября в редакцию Myslo о загрязнении Тулицы в районе Баташевского парка сообщил читатель по имени Вячеслав.
- Вода в реке стала белой и мутной, как молоко! Я присмотрелся и заметил трубу, из которой в реку что-то сливают.
Myslo сообщил об инциденте в Росприроднадзор. Сегодня, 18 октября, Myslo получил ответ ведомства. Выяснилось, что отходы в Тулицу сливает предприятие «Штамп». У него есть разрешение на сбросы веществ (за исключением радиоактивных) и микроорганизмов в водные объекты (река Тулица, в районе Баташевского парка, выпуск № 5). Но сбросы не должны превышать установленного норматива.
- Приокским межрегиональным Управлением Росприроднадзора рассмотрено ваше обращение о сбросах сточных вод в реку Тулица возле железнодорожного моста в районе Веневского шоссе, предположительного АО «Машиностроительный завод «Штамп».
8 сентября 2021 года [на следующий день после нашей публикации — прим. ред.] государственный инспектор РФ в области охраны окружающей среды Управления провел выездное обследование водоохранной зоны и акватории реки Тулицы в указанном читателем месте.
- В ходе обследования были отобраны пробы сточных вод, в результате исследования которых был установлен факт превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбросах. В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено юридическое лицо, осуществляющее сбросы — АО «Штамп», — следует из ответа Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора. - По данному факту Управление проводит контрольно-надзорные мероприятия, в результатах которых вам будет сообщено дополнительно.
Был рассчитан ущерб, причиненный реке Тулица — 3 477 179 рублей, который предъявлен АО «Штамп» для возмещения.
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10.06.20 г. пост. 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)
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13.07.20 г. поч.4 ст. 113 КоАП РФ (Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве)
- 8.12.20 г. по ст. 7.6 КоАП РФ
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13.05.21 г. поч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов).
Myslo будет следить за развитием событий.