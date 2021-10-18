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«Накажи автохама»: водителю Daewoo выписали штраф за езду по встречке

«Накажи автохама»: водителю Daewoo выписали штраф за езду по встречке

Автолюбитель нарушил ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Водителя автомобиля Daewoo Nexia, который 10 октября этого года грубо нарушил правила дорожного движения, привлекли к административной ответственности. В его действиях усмотрели нарушение, за которое ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 

 

Напомним, подписчик прислал в нашу традиционную рубрику запись, сделанную на развязке в районе 192-го км автодороги М-2 «Крым». Видеорегистратор запечатлел, как водитель автомобиля Daewoo Nexia поворачивает направо и едет по встречной полосе.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:38 +2
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