В Кимовске мужчина ушел из отделения полиции и пропал

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Поиск 71» опубликовал ориентировку на розыск Костикова Сергея Викторовича, 4 мая 1991 года рождения.

Известно, что мужчина пропал 15 октября 2021 года. Он ушел из отделения полиции в Кимовске (ул. Бессолова, 24) в сторону железнодорожных путей и пропал.

Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза голубые.

Особые приметы: на ребре правой ладони тату «За Вас», синяк под правым глазом, тату на шее сзади и на правом плече – тату КСВ.

Был одет: в черную куртку с желто-серыми полосками, черные спортивные штаны, черные ботинки. На голове бейсболка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Просьба сообщить о его местонахождении по телефону диспетчера 8 (902) 900-26-15 или 112.