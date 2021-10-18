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В Кимовске мужчина ушел из отделения полиции и пропал

В Кимовске мужчина ушел из отделения полиции и пропал

Последний раз Сергея Костикова видели 15 октября.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Поиск 71» опубликовал ориентировку на розыск Костикова Сергея Викторовича, 4 мая 1991 года рождения.
 
Известно, что мужчина пропал 15 октября 2021 года. Он ушел из отделения полиции в Кимовске (ул. Бессолова, 24) в сторону железнодорожных путей и пропал.
 
Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза голубые.
 
Особые приметы: на ребре правой ладони тату «За Вас», синяк под правым глазом, тату на шее сзади и на правом плече – тату КСВ.
 
Был одет: в черную куртку с желто-серыми полосками, черные спортивные штаны, черные ботинки. На голове бейсболка.
 
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Просьба сообщить о его местонахождении по телефону диспетчера 8 (902) 900-26-15 или 112.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:09 +2
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Тульская областьКимовск
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