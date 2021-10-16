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В Заречье инкассаторский броневик сбил девушку
Кадр из видео "Тула. Жесть"

В Заречье инкассаторский броневик сбил девушку

По предварительным данным, пострадавшая госпитализирована.

Как стало известно Myslo от очевидцев, примерно в 20.00, на ул. Штыковой, в районе дома № 27, произошло серьёзное ДТП с наездом на пешехода. Инкассаторский броневик сбил девушку, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по «зебре».

Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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