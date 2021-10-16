новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: минивэн проехал «против шерсти»

«Накажи автохама»: минивэн проехал «против шерсти»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Пользователь Myslo под ником Jaekson прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель минивэна Volkswagen Caravelle нарушил правила дорожного движения.
 
«Тула, перекресток ул. Мира с ул. Смидович. Нарушил требования, предписанные дорожными знаками 4.1.5 «Движение прямо или налево» и 3.1 «Въезд запрещен», и выехал на одностороннюю ул. Смидович, «против шерсти». Понятное дело — без поворотника, и судя по открытым базам — возможно с просроченной страховкой. Обращение в ГИБДД отправлено», — сообщил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: маршрутка пролетела перекресток на красный
Дежурная часть
«Накажи автохама»: маршрутка пролетела перекресток на красный
сегодня, в 16:02, 18 1257 3
«Накажи автохама»: пролетел под «кирпич» и создал аварийную ситуацию экономя минуты на каршеринге?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: пролетел под «кирпич» и создал аварийную ситуацию экономя минуты на каршеринге?
сегодня, в 12:01, 24 1136 2
«Накажи автохама»: повернул направо, вопреки знаку и разметке
Дежурная часть
«Накажи автохама»: повернул направо, вопреки знаку и разметке
вчера, в 18:01, 42 1616 3
«Накажи автохама»: налево нельзя, но я всё равно поверну
Дежурная часть
«Накажи автохама»: налево нельзя, но я всё равно поверну
вчера, в 07:42, 97 2829 2
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:03 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заречье инкассаторский броневик сбил девушку
В Заречье инкассаторский броневик сбил девушку
В Туле вручили награды Всероссийского музыкального конкурса
В Туле вручили награды Всероссийского музыкального конкурса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.