В Туле вручили награды Всероссийского музыкального конкурса

Конкурс проходил с 9 по 15 октября.

15 октября в Тульской областной филармония состоялся гала-концерт лауреатов и членов жюри III Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Ансамбли русских народных инструментов».

В этом году участников во всех номинациях впервые отбирали по видеозаписям, а I, II и III туры прошли в разных городах России в очном режиме.

В Туле определяли победителей в номинации «Ансамбли русских народных инструментов». В отборе участвовали 17 ансамблей русских народных инструментов.

На гала-концерте 6 ансамблей были отмечены дипломами конкурса.

Концерт транслировался на портале Культура.рф и на канале ФГБУК Росконцерт в YouTube.