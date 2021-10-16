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В Туле вручили награды Всероссийского музыкального конкурса

В Туле вручили награды Всероссийского музыкального конкурса

Конкурс проходил с 9 по 15 октября.

15 октября в Тульской областной филармония состоялся гала-концерт лауреатов и членов жюри III Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Ансамбли русских народных инструментов».
 
В этом году участников во всех номинациях впервые отбирали по видеозаписям, а I, II и III туры прошли в разных городах России в очном режиме. 
 
В Туле определяли победителей в номинации «Ансамбли русских народных инструментов». В отборе участвовали 17 ансамблей русских народных инструментов. 
 
На гала-концерте 6 ансамблей были отмечены дипломами конкурса.
 
 
Концерт транслировался на портале Культура.рф и на канале ФГБУК Росконцерт в YouTube.
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