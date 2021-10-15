Из-за ухудшения эпидобстановки в роддоме Донской горбольницы развернут ковидный госпиталь

Фото из архива Myslo.

Всех беременных, больных коронавирусом, будут направлять в больницу Новомосковска.

В Тульской области ухудшилась эпидемиологическая обстановка. В связи с этим в роддоме Донской городской больницы откроют инфекционный госпиталь. Об этом Myslo рассказали в региональном минздраве.

– В связи с ухудшением эпидситуации, ростом числа госпитализаций пациентов с коронавирусом со следующей недели на базе роддома Донской городской больницы № 1 будет развернут инфекционный госпиталь. Беременные с COVID-19, которые ранее госпитализировались в этот роддом, будут направляться в инфекционный госпиталь Новомосковской городской клинической больницы, — уточнили в ведомстве.

Отделение для беременных в больнице Новомосковска будет изолировано от других пациентов стационара.

Роддом в Донском возобновит работу в штатном режиме после того, как эпидситуация стабилизируется.

Напомним, ранее планировалось, что в роддом в Донском будут госпитализировать беременных с легким течением ковида, а со среднетяжелой и тяжелой степенью — в Новомосковский роддом. Однако эти планы пришлось резко скорректировать.