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В Ефремове за мошенничество осудили менеджера по продажам
Фото: архив Myslo.

В Ефремове за мошенничество осудили менеджера по продажам

Женщина присвоила более полумиллиона рублей.

В Ефремове 34-летняя местная жительница признана виновной в присвоении и мошенничестве.
 
Судом установлено, что с 23 сентября 2019 года обвиняемая работала менеджером по продажам дверей, окон и теплиц у местного индивидуального предпринимателя. В числе ее обязанностей были и полномочия по приему и оформлению договоров с клиентами, подразумевающие оприходование наличных денежных средств.
 
Имея доступ к наличке, женщина решила часть полученных средств не вносить в книгу учета, а присваивать. Со 2 июля по 30 ноября 2020 года она прикарманила 530 000 рублей. Также предприимчивая дама подсовывала клиентам договоры, в которых завышала расценки на работы. Полученную разницу она забирала себе. Облапошив ряд клиентов, обвиняемая получила 100 000 рублей. 
 
В ходе расследования уголовного дела женщина признала вину и частично возместила имущественный вред.
 
Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 180 000 рублей. 
 
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сегодня, в 11:20 0
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