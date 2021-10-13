В Ефремове за мошенничество осудили менеджера по продажам

Фото: архив Myslo.

В Ефремове 34-летняя местная жительница признана виновной в присвоении и мошенничестве.

Судом установлено, что с 23 сентября 2019 года обвиняемая работала менеджером по продажам дверей, окон и теплиц у местного индивидуального предпринимателя. В числе ее обязанностей были и полномочия по приему и оформлению договоров с клиентами, подразумевающие оприходование наличных денежных средств.

Имея доступ к наличке, женщина решила часть полученных средств не вносить в книгу учета, а присваивать. Со 2 июля по 30 ноября 2020 года она прикарманила 530 000 рублей. Также предприимчивая дама подсовывала клиентам договоры, в которых завышала расценки на работы. Полученную разницу она забирала себе. Облапошив ряд клиентов, обвиняемая получила 100 000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела женщина признала вину и частично возместила имущественный вред.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 180 000 рублей.