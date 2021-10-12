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«Он мне мешал смотреть телевизор»: жительница Плавска обвиняется в убийстве сожителя

«Он мне мешал смотреть телевизор»: жительница Плавска обвиняется в убийстве сожителя

46-летняя женщина зарезала мужчину в августе.

В Плавске 46-летняя Людмила М. обвиняется в убийстве сожителя.
 
Следствием установлено, что 13 августа обвиняемая распивала алкоголь в компании 53-летнего сожителя. Парочка поссорилась из-за того, что мужчина мешал женщине смотреть телевизор. Разозлившись на сожителя, обвиняемая ударила его кухонным ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
 
 
Уголовное дело передано для рассмотрения в Плавский районный суд.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:20 0
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