«Он мне мешал смотреть телевизор»: жительница Плавска обвиняется в убийстве сожителя

В Плавске 46-летняя Людмила М. обвиняется в убийстве сожителя.

Следствием установлено, что 13 августа обвиняемая распивала алкоголь в компании 53-летнего сожителя. Парочка поссорилась из-за того, что мужчина мешал женщине смотреть телевизор. Разозлившись на сожителя, обвиняемая ударила его кухонным ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Плавский районный суд.