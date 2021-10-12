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На ул. Металлургов в массовом ДТП пострадали два пешехода

На ул. Металлургов в массовом ДТП пострадали два пешехода

Авария произошла напротив дома № 46.

Днем 12 октября в Туле на ул. Металлургов, напротив дома № 46 произошло ДТП с участием автомобилей Citroen С4, Renault и Mercedes.

По словам очевидцев, Renault и Mercedes остановились из-за пробки на светофоре, и в этот момент сзади в них врезался Citroen. При этом Renault сбил 29-летнего мужчину и 24-летнюю девушку, которые пересекали проезжую часть.

По словам водителя Renault, его автомобиль после удара протащило около двух метров, и он сбил пешеходов. Девушка отлетела в сторону, а мужчина оказался зажат под машинами. Он выполз из-под них и упал возле бордюра.

Пострадавшие доставлены в больницу, у мужчины серьезно повреждена нога. В момент ДТП пешеходы переходили проезжу часть в неположенном месте между остановившимися автомобилями.

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Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 1
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 2
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 3
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 4
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 5
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 6
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 7
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 8
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 9
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 10
Массовое ДТП на ул. Металлургов, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:40 +4
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