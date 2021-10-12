На ул. Металлургов в массовом ДТП пострадали два пешехода

Днем 12 октября в Туле на ул. Металлургов, напротив дома № 46 произошло ДТП с участием автомобилей Citroen С4, Renault и Mercedes.

По словам очевидцев, Renault и Mercedes остановились из-за пробки на светофоре, и в этот момент сзади в них врезался Citroen. При этом Renault сбил 29-летнего мужчину и 24-летнюю девушку, которые пересекали проезжую часть.

По словам водителя Renault, его автомобиль после удара протащило около двух метров, и он сбил пешеходов. Девушка отлетела в сторону, а мужчина оказался зажат под машинами. Он выполз из-под них и упал возле бордюра.

Пострадавшие доставлены в больницу, у мужчины серьезно повреждена нога. В момент ДТП пешеходы переходили проезжу часть в неположенном месте между остановившимися автомобилями.