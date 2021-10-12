В Тулу съедутся сильнейшие боксеры ЦФО

В областной столице пройдут соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти тренера Р. Я. Жабарова.

С 12 по 16 октября в спорткомплексе «Металлург» (ул. Кутузова, 229) пройдут традиционные межрегиональные соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.

Торжественное открытие турнира состоится в среду, 13 октября, в 14.00. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.

Расписание турнира: