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В Тулу съедутся сильнейшие боксеры ЦФО

В Тулу съедутся сильнейшие боксеры ЦФО

В областной столице пройдут соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти тренера Р. Я. Жабарова.

С 12 по 16 октября в спорткомплексе «Металлург» (ул. Кутузова, 229) пройдут традиционные межрегиональные соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.

Торжественное открытие турнира состоится в среду, 13 октября, в 14.00. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.

Расписание турнира:

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:00 +1
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