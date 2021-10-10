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Полицейский патруль застал двух туляков на месте кражи
Фото из архива Myslo.

Полицейский патруль застал двух туляков на месте кражи

О задержании рассказали в региональном УВМД.

Сотрудники патрульно-постовой службы выявили злоумышленников, покушавшихся на кражу металла.

По предварительным данным, двое мужчин решили украсть металлические изделия на приусадебном участке на окраине Тулы.

Предположительно, в тёмное время суток похитители сумели беспрепятственно проникнуть на территорию участка, чтобы забрать изделия из металла с целью сбыта.

На мужчин обратили внимание полицейские ППС.

24-летний мужчина и его 23-летний подельник, проживающие неподалёку от места совершения хищения, доставлены в отдел полиции для разбирательства. Оба они нигде не работают.

В органах внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30, ст.158 УК РФ.

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