Космическое путешествие для маленьких и взрослых: туляков приглашают на спектакль «Маленький Принц»

14 октября на сцене Городского концертного зала театр-студия «МЮСЛИ» покажет спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц»! Начало в 19.00.

Пластический спектакль «Маленький Принц» от театра-студии «МЮСЛИ» - это опыт путешествия по фантастическим Вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас.

Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправляются в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении...

Спектакль интерактивный, а это значит, что зрители помогут Маленькому Принцу вырастить самую прекрасную Розу, найти родник в пустыне и разглядеть верную дорогу среди звёзд.

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