Космическое путешествие для маленьких и взрослых: туляков приглашают на спектакль «Маленький Принц»
14 октября на сцене Городского концертного зала театр-студия «МЮСЛИ» покажет спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц»! Начало в 19.00.
Пластический спектакль «Маленький Принц» от театра-студии «МЮСЛИ» - это опыт путешествия по фантастическим Вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас.
Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправляются в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении...
Спектакль интерактивный, а это значит, что зрители помогут Маленькому Принцу вырастить самую прекрасную Розу, найти родник в пустыне и разглядеть верную дорогу среди звёзд.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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