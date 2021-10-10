Как найти собственника объекта недвижимости

По информации ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Тульской области. Фото pixabay.com

Установить владельца дома, квартиры или участка, может понадобиться для продажи или покупки недвижимости, при присоединении земельного участка или возмещении ущерба, рассказала Кадастровая палата по Тульской области.

Найти хозяина жилья или коммерческой недвижимости можно по адресу. Достаточно знать точное местоположение дома или зарегистрированного участка земли, чтобы воспользоваться следующими способами:

Оформить заявку на получение выписки из ЕГРН онлайн на официальном сайте Росреестра или в офисе МФЦ. Этот способ является самым надежным.

Обратиться в жилищно-эксплуатационную контору. Заявителю предоставляют архивные документы со всей необходимой информацией по жилому объекту. Данные отражают всех собственников жилья за период с 1998 года.

Законный представитель. Если заявитель (покупатель) не может получить доступ к информации о владельце недвижимости, он вправе уполномочить нотариуса.

В МФЦ. Для получения справки о хозяевах объекта необходимо подготовить документы, подтверждающие личность заявителя. Для получения справки можно обратиться в местный офис «Мои документы», либо создать запрос на сайте подразделения.

Если человек, желающий получить справку о собственниках жилья, сам является владельцем недвижимости по документам, получить данные он может в БТИ (Бюро Технической инвентаризации).

На едином портале Росреестра найти раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». На этой странице представлены разные способы получения справки — по кадастровому или условному номеру, по ограничениям и правам, по точному адресу.

1. Ввести имеющиеся данные в поле поиска, нажать «Сформировать запрос».

2. В появившемся окне нажать на подсвеченный синим цветом адрес объекта недвижимости.

3. В появившемся поле нажать «права и ограничения».

В результате перед заявителем появляется справочная информация. В ней указывается, действительно ли на объект недвижимости зарегистрировано право собственности. Это можно понять из информации в поле «Право». При наличии владельца оно содержит номер и дату.

После того, как право собственности подтверждено, можно заказывать выписку из ЕГРН для получения детальных сведений о собственнике.

Узнать, есть ли у выбранного объекта недвижимости собственник, можно при помощи запросов в официальные инстанции — МФЦ и Росреестр.