В Тульской области к заболевшему ковидом ребенку шесть дней не приходил врач: возбуждено второе уголовное дело

Речь идет о ситуации в Киреевском районе: к заболевшему коронавирусом 11-летнему мальчику несколько дней не приходил врач. В результате ребенок оказался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту в следственном управлении СК России по Тульской области была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Кроме этого, проверку провела и Киреевская межрайонная прокуратура.

Установлено, что 27 сентября в ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница» поступила информация о необходимости осмотра врачом несовершеннолетнего ребенка на дому. Вопреки требованиям закона врач-педиатр медицинского учреждения осуществила выезд к 11-летнему мальчику не в день вызова, а спустя два дня.