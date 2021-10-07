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В Тульской области к заболевшему ковидом ребенку шесть дней не приходил врач: возбуждено второе уголовное дело

В Тульской области к заболевшему ковидом ребенку шесть дней не приходил врач: возбуждено второе уголовное дело

Проверку инцидента провела Киреевская прокуратура.

Речь идет о ситуации в Киреевском районе: к заболевшему коронавирусом 11-летнему мальчику несколько дней не приходил врач. В результате ребенок оказался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту в следственном управлении СК России по Тульской области была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Кроме этого, проверку провела и Киреевская межрайонная прокуратура.

Установлено, что 27 сентября в ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница» поступила информация о необходимости осмотра врачом несовершеннолетнего ребенка на дому. Вопреки требованиям закона врач-педиатр медицинского учреждения осуществила выезд к 11-летнему мальчику не в день вызова, а спустя два дня.

По материалам прокурорской проверки возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «Оставление в опасности».
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