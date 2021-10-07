В Тульской области к заболевшему ковидом ребенку шесть дней не приходил врач: возбуждено второе уголовное дело
Проверку инцидента провела Киреевская прокуратура.
Речь идет о ситуации в Киреевском районе: к заболевшему коронавирусом 11-летнему мальчику несколько дней не приходил врач. В результате ребенок оказался в реанимационном отделении больницы.
По данному факту в следственном
Установлено, что 27 сентября в ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница» поступила информация о необходимости осмотра врачом несовершеннолетнего ребенка на дому. Вопреки требованиям закона врач-педиатр медицинского учреждения осуществила выезд к 11-летнему мальчику не в день вызова, а спустя два дня.