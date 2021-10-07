Очевидец: «На ул. Оборонной в Туле столкнулись две легковушки и фургон»

По предварительной информации, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Вечером 6 октября в районе поворота с ул. Оборонной на ул. Староникитскую в Туле произошло ДТП. Об этом Myslo рассказал очевидец происшествия, приславший в редакцию запись последствий аварии. Судя по кадрам, столкнулись два легковых автомобиля и фургон.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что заявка по данному ДТП в дежурную часть не поступала. По-видимому, участники оформили аварию без участия сотрудников ГИБДД.