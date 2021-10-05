новости
новости
Регистрация
Дюмин о ситуации с неоказанием помощи больному ковидом мальчику: «Я прошу прощения у ребенка и его родителей»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дюмин о ситуации с неоказанием помощи больному ковидом мальчику: «Я прошу прощения у ребенка и его родителей»

Глава региона заявил, что механизм правосудия запущен. В ситуации разбирается Следственный комитет.

На оперативном заседании губернатор Алексей Дюмин жестко высказался о ситуации, когда в Липках Киреевского района медики не оказали помощь 11-летнему ребенку, и тот оказался в больнице.

– Я попросил Следственный комитет досконально, очень тщательно разобрать эту ситуацию и довести до логического конца, какой бы он ни был печальный для виновных. Независимо от должностей, возраста, — заявил глава региона.

Первый заместитель руководителя СУ СК по Тульской области рассказал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Будет дана оценка действиям всех лиц, которые принимали участие в оказании помощи.

— Там не оценку надо давать, а наказывать самым жестким образом! — заявил Алексей Дюмин. — Это вопиющий случай. Мне очень не по себе. Чувствую, что вся ответственность лежит на мне. Получается, я не справился с обязанностями, если в течение 2-3 дней пациенту независимо от возраста не оказывается помощь. Мне надо писать рапорт об увольнении и уходить по собственному желанию, если будут продолжаться такие вещи. Это полнейшее безобразие!

Также глава региона отметил, что «механизм правосудия запущен и его не остановить».

– Всё будет в публичной плоскости. Буду держать результаты на контроле. Мне людям в глаза стыдно смотреть. Я не спал всю ночь. За всех вас, товарищи, прошу прощения у родителей и ребенка, — сказал губернатор.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 16:43 −12
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
ребенокребенок заболел коронавирусомуголовное дело
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Больше половины клиентов ВТБ готовы частично отказаться от соцсетей и мессенджеров – опрос
Больше половины клиентов ВТБ готовы частично отказаться от соцсетей и мессенджеров – опрос
Больному ковидом мальчику неделю не оказывали помощь: возбуждено уголовное дело
Больному ковидом мальчику неделю не оказывали помощь: возбуждено уголовное дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.