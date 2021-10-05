Дюмин о ситуации с неоказанием помощи больному ковидом мальчику: «Я прошу прощения у ребенка и его родителей»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном заседании губернатор Алексей Дюмин жестко высказался о ситуации, когда в Липках Киреевского района медики не оказали помощь 11-летнему ребенку, и тот оказался в больнице.

– Я попросил Следственный комитет досконально, очень тщательно разобрать эту ситуацию и довести до логического конца, какой бы он ни был печальный для виновных. Независимо от должностей, возраста, — заявил глава региона.

Первый заместитель руководителя СУ СК по Тульской области рассказал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Будет дана оценка действиям всех лиц, которые принимали участие в оказании помощи.

— Там не оценку надо давать, а наказывать самым жестким образом! — заявил Алексей Дюмин. — Это вопиющий случай. Мне очень не по себе. Чувствую, что вся ответственность лежит на мне. Получается, я не справился с обязанностями, если в течение 2-3 дней пациенту независимо от возраста не оказывается помощь. Мне надо писать рапорт об увольнении и уходить по собственному желанию, если будут продолжаться такие вещи. Это полнейшее безобразие!

Также глава региона отметил, что «механизм правосудия запущен и его не остановить».

– Всё будет в публичной плоскости. Буду держать результаты на контроле. Мне людям в глаза стыдно смотреть. Я не спал всю ночь. За всех вас, товарищи, прошу прощения у родителей и ребенка, — сказал губернатор.