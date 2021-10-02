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«Накажи автохама»: в Туле Mercedes внезапно «выпрыгнул» на дорогу через двойную сплошную

«Накажи автохама»: в Туле Mercedes внезапно «выпрыгнул» на дорогу через двойную сплошную

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Очевидец прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как за несколько секунд водитель Mercedes-Benz дважды грубо нарушает ПДД, подвергая опасности других участников дорожного движения. К сожалению, буквы на регистрационных знаках авто невозможно разобрать из-за плохих условий съемки.
 
«29 сентября 2021, в 19.55. На ул. Октябрьской, в районе дома № 221/1 Mercedes-Benz дважды пересек двойную сплошную линию», — сообщил автор ролика.
 

От редакции добавим, что логику и намерения водителя нам понять не удалось. А что думаете вы — зачем он это сделал? Пишите в комментариях ваши предположения!

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:00 +2
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