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Где в Туле 4 октября отключат электроэнергию

Где в Туле 4 октября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 4 октября с 9.00 электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 12-б, 12-в, 76;
  • ул. Металлургов, 22-а;
  • ул. Кутузова, 29-а, 31-а, 33-а,
  • 25-й пр-зд, 10, 12, 14;
  • 10-й пр-зд, 80−102 (чётн.), 95−115 (нечётн.);
  • 22-й пр-зд, 3−26;
  • 23-й пр-зд, 2−24;
  • п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14; ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор); ул. Садовая, 1, 3, 2−18 (чётн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1−15;
  • ул. Высокая, 7, 21, 23, 25, 31, 33;
  • ул. Сенежская, 4;
  • ул. Джамбула, 10−28 (чётн.), 9−21 (нечётн.), 17-а, 28-а;
  • ул. Радищева, 2−20 (чётн.), 3−11 (нечётн.);
  • ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11;
  • ул. 1-я Зеркальная, 1−12;
  • ул. Серебровская, 25−37 (нечётн.).
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вчера, в 21:31 +1
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