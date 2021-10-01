МЧС предупреждает о тумане в Тульской области

Изображение Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay.

Вечером 1 октября и утром 2 октября на территории нашего региона ожидается туман. Видимость снизится до 200-700 метров. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил личной безопасности и призывает быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах:

снизьте скорость движения;

будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

не приближайтесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;

двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их;

в условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения. Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112, 101.