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МЧС предупреждает о тумане в Тульской области
Изображение Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay.

МЧС предупреждает о тумане в Тульской области

Видимость может снизиться до 200 метров.

Вечером 1 октября и утром 2 октября на территории нашего региона ожидается туман. Видимость снизится до 200-700 метров. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
 

 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил личной безопасности и призывает быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах:

  • снизьте скорость движения;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • не приближайтесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их;
  • в условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения. Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112, 101.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:48 +1
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