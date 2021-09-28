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В караоке неадекватная женщина разбила девушке лицо ботильоном

В караоке неадекватная женщина разбила девушке лицо ботильоном

Инцидент произошел в Туле. Охрана заведения пустила в зал сильно пьяную даму, а та вскоре разулась и устроила драку. Жертва чудом избежала серьезных увечий.

Вечером 25 сентября Анастасия вместе с подругами пришла в караоке-лофт «Люди» отметить день рождения одной из них. Девушки провели вечер и уже планировали разъезжаться. В это время в зал вошла компания женщин лет сорока в изрядном подпитии. Одна из женщин подошла к столику Анастасии и ее подруг и начала что-то им говорить.

– Из-за ее состояния «нестояния» мы не смогли разобрать ни слова. Потом она дружелюбно с нами попрощалась и ушла. Мы продолжили разговаривать на свои темы. Но буквально через 30 секунд она снова к нам подошла. Так как мои подруги сидели сбоку от меня и ее залитые глаза смотрели прямо на меня, она накинулась на меня своими ботильонами с каблуками, которые держала в руках. Не стесняясь в действиях, она несколько раз ударила меня. Я не ожидала нападения и не смогла быстро среагировать, чтобы обороняться. Единственное, что меня спасло, возможно, даже от смерти (потому что она мне могла заехать острым каблуком по виску или попасть в глаз), – мужчина моей подруги, который начал оттаскивать от меня эту психопатку. У меня все руки были в крови, со лба текла кровь, голова очень болела и кружилась. Подруги под руки меня повели в туалет, чтобы умыть от крови, – рассказала Анастасия на своей странице в инстаграме.

В беседе с корреспондентом Myslo Анастасия добавила, что в момент нападения охрана заведения не вмешалась в происходящее, так как ее просто не было в зале. Удивило и равнодушие остальных посетителей – никто не поспешил девушке на помощь.

«Я всегда думала, что караоке «Люди» – место, где можно классно отдохнуть, попеть песни и повеселиться, а вместо этого мне изуродовали лицо. Конечно, хочется отметить охрану, которая выполняет свою работу настолько отменно, что пускает в заведение посетителей в очень пьяном состоянии. Ведь руководству всё равно, какие пьяные неадекваты будут окружать нормальных людей, главное, чтобы деньги платили. А то, что клиенты заходят по стеночке, еле передвигая ноги, ничего. Одной из такого круга пришедших в заведение совсем не слегка подшофе оказалась женщина, которая через полчаса схватила «белку» от количества выпитого и решила найти, об кого ей почесать свои руки, а если быть точнее, ботильоны на шпильках».

После случившегося Анастасия обратилась в полицию. В УМВД России по Тульской области уточнили, что сообщение о происшествии зарегистрировано, проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия.

За прошедшие дни, по словам Анастасии, нападавшая не вышла с ней на связь и не пыталась принести извинения. Сейчас девушка проходит экспертизу, которая установит тяжесть причиненного ее здоровью вреда.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:14 +4
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