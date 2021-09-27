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За год Тульский филиал Исторического музея посетили более 15 тысяч человек
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

За год Тульский филиал Исторического музея посетили более 15 тысяч человек

За это время в филиале прошли четыре выставки, одна из которых создавалась специально для Тулы.

Филиал Государственного исторического музея (ГИМ) в Туле отметил годовщину с момента открытия в Музейном квартале. Зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова зачитала всем участникам торжественного мероприятия приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

– Открытие первого и пока единственного регионального филиала ГИМа стало одним из самых значимых событий в культурной жизни региона. Благодаря ему у туляков и гостей города появилась возможность увидеть уникальные коллекции исторических экспонатов. Уверен, что плодотворное сотрудничество правительства Тульской области и коллектива музея будет и впредь способствовать развитию сферы культуры и туризма в регионе.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поблагодарила губернатора, федеральный Минкульт и руководство Государственного исторического музея за вклад в создание филиала.

Отличившиеся сотрудники музея были отмечены благодарностями регионального министерства культуры. Трехдневная программа праздничных мероприятий стартовала в музее еще 25 сентября – там прошли экскурсии, интерактивные программы, исторические викторины, мастер-классы и концерты.

За первый год работы туляки и гости региона смогли посетить четыре выставки ГИМа. Это «Реликвии и шедевры Исторического музея», представившие около 300 памятников из всех 15 коллекций главного музея российской истории, «Пасхальные яйца из собрания Исторического музея», «Английский завтрак в России. Русская и английская керамика XVIII – начала XX века» и главный выставочный проект года – «Романовы», история царской и императорской династии в памятниках Исторического музея.

Последняя выставка создавалась специально для Тульского филиала. Сотрудники музея разработали ряд программ, мастер-классов и проектов. За год музей посетили более 15 тысяч человек.

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