В Туле в ДТП на ул. Октябрьской пострадали мужчина с ребенком
Авария случилась на пересечении с ул. Пузакова.
25 сентября в Туле на ул. Октябрьской в 11.00 столкнулись Opel Astra, за рулем которого находилась 32-летняя женщина, и Mercedes- Benz, под управлением 24-летнего водителя.
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали два пассажира Opel — 34-летний мужчина и 3-летний мальчик.
На момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился в специальном детском удерживающем устройстве.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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