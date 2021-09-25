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В Туле в ДТП на ул. Октябрьской пострадали мужчина с ребенком

В Туле в ДТП на ул. Октябрьской пострадали мужчина с ребенком

Авария случилась на пересечении с ул. Пузакова.

25 сентября в Туле на ул. Октябрьской в 11.00 столкнулись Opel Astra, за рулем которого находилась 32-летняя женщина, и Mercedes- Benz, под  управлением 24-летнего водителя.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали два пассажира Opel — 34-летний мужчина и 3-летний мальчик.

На момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился в специальном детском удерживающем устройстве.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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