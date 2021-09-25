Фото пресс-службы АКМ.
Тульская хоккейная команда «АКМ» уступила питерскому «Динамо»
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Накануне в Ледовом дворце Тулы в рамках Высшей хоккейной лиги «АКМ» принимала «Динамо» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу питерцев.
После матча главный тренер «АКМ» Алексей Ждахин прокомментировал результаты:
Следующий матч туляки проведут 26 сентября против «СКА-Невы» из Санкт-Петербурга. Игра состоится в 17.00. Билеты можно приобрести в кассах ледовой арены Тулы.