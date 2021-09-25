новости
новости
Регистрация
Тульская хоккейная команда «АКМ» уступила питерскому «Динамо»
Фото пресс-службы АКМ.

Тульская хоккейная команда «АКМ» уступила питерскому «Динамо»

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Накануне в Ледовом дворце Тулы в рамках Высшей хоккейной лиги «АКМ» принимала «Динамо» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу питерцев.

После матча главный тренер «АКМ» Алексей Ждахин прокомментировал результаты:

Следующий матч туляки проведут 26 сентября против «СКА-Невы» из Санкт-Петербурга. Игра состоится в 17.00. Билеты можно приобрести в кассах ледовой арены Тулы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 13:12 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
хоккейВХЛАКМ
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в ДТП на ул. Октябрьской пострадали мужчина с ребенком
В Туле в ДТП на ул. Октябрьской пострадали мужчина с ребенком
Неадекватный водитель на авто с тульскими номерами устроил жесткое ДТП в Подмосковье: видео
Неадекватный водитель на авто с тульскими номерами устроил жесткое ДТП в Подмосковье: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.