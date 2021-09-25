Фото Myslo.
На ул. Металлургов высокую трамвайную платформу, с которой рухнула бабушка, огородили забором
Работы ведутся по всей улице.
В Туле на ул. Металлургов на высоких трамвайных платформах начали устанавливать ограждения. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.
Напомним, на днях в районе остановки «Машколледж» прямо на дорогу рухнула бабушка. Пожилая женщина в темноте с непривычки не рассчитала высоту посадочной площадки и упала на проезжую часть, ударившись головой об асфальт. Женщине повезло, что в тот момент автомобили только тронулись со светофора: водители вовремя заметили ее и остановились.
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