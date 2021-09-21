В Новомосковске после ДТП госпитализирован 7-летний мальчик

Днем 20 сентября на ул. Космонавтов в Новомосковске произошло ДТП. Предполагается, что 49-летний водитель Toyota Land Cruiser совершил столкновение с попутным Chevrolet Lanos. После удара последний врезался в ГАЗ, который был впереди него.

«Госпитализирован несовершеннолетний пассажир автомобиля Chevrolet, мальчик 2014 года рождения. На момент ДТП ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве», — сообщила региональная Госавтоинспекция.