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В Новомосковске после ДТП госпитализирован 7-летний мальчик

В Новомосковске после ДТП госпитализирован 7-летний мальчик

Авария с участием трех авто случилась из-за водителя внедорожника.

Днем 20 сентября на ул. Космонавтов в Новомосковске произошло ДТП. Предполагается, что 49-летний водитель Toyota Land Cruiser совершил столкновение с попутным Chevrolet Lanos. После удара последний врезался в ГАЗ, который был впереди него.

«Госпитализирован несовершеннолетний пассажир автомобиля Chevrolet, мальчик 2014 года рождения. На момент ДТП ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:46 0
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