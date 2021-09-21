В поселке Первомайский на пожаре погибла пенсионерка

Вечером 20 сентября в поселке Первомайский Щекинского района произошел пожар. Сообщение о возгорании в одном из многоквартирных домов по ул. Льва Толстого поступило в 21.15, первый пожарный расчет прибыл на место уже через шесть минут.

«Открытое горение ликвидировано в 21.41. Спасено восемь человек, из них трое детей, имеется пострадавший. В результате происшествия сгорел диван, постельные принадлежности, комнаты и коридор закоптились по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным Myslo, во время пожара погибла 85-летняя женщина.