новости
новости
Регистрация
В Туле выступит группа «Оргия праведников»

В Туле выступит группа «Оргия праведников»

2 октября в клубе BACKSTAGE группа «Оргия праведников» встречает свое 22-летие. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Встречает, как полагается, с размахом и сюрпризами — особая подборка композиций, специальные гости, редкие музыкальные инструменты и фирменные «фишечки» группы, а главной особенностью этого дня рождения будет долгожданный акустический формат музыкальной программы. Отпразднуем с размахом и душой, не пропустите!

20 лет пиратский фрегат «Оргии праведников» бороздит просторы сознания неравнодушных к музыке современников, 20 лет их творчество удивляет и потрясает, вызывает яростное отторжение одних и почти религиозную преданность других. Весь объем человеческой культуры — материал для построения их фантастических композиций, тысячи поклонников по всей стране, среди которых доктора философии и выпускники консерваторий, богословы и политики. Поистине «Оргия праведников» – это больше чем музыка, это воплощенный в музыке внутренний взрыв, меняющий человека навсегда.
 
«Оргия праведников» — флагман российской рок-сцены. Образовавшись в 1999 году в результате слияния проекта «ARTель» и Сергея Калугина, группа сотворила невозможное — в жесткий саунд гармонично легли акустическая гитара и флейта, а сложнейшие партии инструментов зазвучали изящно и просто.
 
«Оргия праведников» нашла свой неповторимый стиль, но самое главное — нашла множество единомышленников по всей стране. Благодаря активной поддержке слушателей песня «Наша Родина — СССР» провела одиннадцать недель в чарте «Нашего Радио», две из них — на первом месте, вошла в число четырех претендентов на звание «Песня года» премии «Чартова дюжина – 2013» и заняла 10-е место в списке 500 лучших песен за историю «Нашего Радио» по версии слушателей.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:16 +1
Другие статьи по темам
Событие
концерты
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Народный участковый – 2021»: на данный момент лидирует полицейский из Ефремовского района
«Народный участковый – 2021»: на данный момент лидирует полицейский из Ефремовского района
В поселке Первомайский на пожаре погибла пенсионерка
В поселке Первомайский на пожаре погибла пенсионерка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.