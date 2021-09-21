В Туле выступит группа «Оргия праведников»

2 октября в клубе BACKSTAGE группа «Оргия праведников» встречает свое 22-летие. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Встречает, как полагается, с размахом и сюрпризами — особая подборка композиций, специальные гости, редкие музыкальные инструменты и фирменные «фишечки» группы, а главной особенностью этого дня рождения будет долгожданный акустический формат музыкальной программы. Отпразднуем с размахом и душой, не пропустите!

20 лет пиратский фрегат «Оргии праведников» бороздит просторы сознания неравнодушных к музыке современников, 20 лет их творчество удивляет и потрясает, вызывает яростное отторжение одних и почти религиозную преданность других. Весь объем человеческой культуры — материал для построения их фантастических композиций, тысячи поклонников по всей стране, среди которых доктора философии и выпускники консерваторий, богословы и политики. Поистине «Оргия праведников» – это больше чем музыка, это воплощенный в музыке внутренний взрыв, меняющий человека навсегда.

«Оргия праведников» — флагман российской рок-сцены. Образовавшись в 1999 году в результате слияния проекта «ARTель» и Сергея Калугина, группа сотворила невозможное — в жесткий саунд гармонично легли акустическая гитара и флейта, а сложнейшие партии инструментов зазвучали изящно и просто.

«Оргия праведников» нашла свой неповторимый стиль, но самое главное — нашла множество единомышленников по всей стране. Благодаря активной поддержке слушателей песня «Наша Родина — СССР» провела одиннадцать недель в чарте «Нашего Радио», две из них — на первом месте, вошла в число четырех претендентов на звание «Песня года» премии «Чартова дюжина – 2013» и заняла 10-е место в списке 500 лучших песен за историю «Нашего Радио» по версии слушателей.

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