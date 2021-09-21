Николай Воробьев о победе «Единой России»: «Это заслуженная победа»

Партия сформирует фракцию конституционного большинства в новом составе нижней палаты парламента

«Единая Россия» по итогам обработки 80% протоколов набирает более 48% на выборах в Госдуму. Это дает ей 120 мандатов. Еще 195 депутатских мест получают одномандатники. Фракция «Единой России» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем наполовину, заявил в понедельник, 20 сентября, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, результат, который продемонстрировала «Единая Россия», стал возможен благодаря тому, что люди поверили не абстрактным обещаниям других политических сил, а реальным делам партийцев. Важным фактором успеха стала народная программа, с которой партия шла на выборы.

Еще одним фактором успеха «Единой России» секретарь Генсовета назвал обновление кандидатского корпуса — партия выдвинула на выборы тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей на предварительном голосовании. Среди них много волонтеров, общественников, врачей, учителей.

Об итогах выборов в Тульской области на брифинге 21 сентября рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

По его словам, выборы в Тульской области имели свои особенности. Конечно, сказалась пандемия короновируса. Нужно было найти новые формы работы, чтобы донести до избирателя партийный инициативы и программу.

– Работа началась еще в феврале. Тогда партия объявила старт предварительного партийного голосования. Тогда же партия начала обсуждение программы развития региона – эту задачу поставил губернатор региона Алексей Дюмин. В обсуждении приняли участие тысячи туляков, круглые столы и стратегические сессии прошли по всем муниципальным округам. Мы собрали тысячи предложений и инициатив в программу. И эта активность граждан говорит о высоком доверии руководству области и партии, – сказал Николай Воробьев.

Николай Воробьев напомнил, что предыдущая программа развития – «Земля силы и талантов» – была полностью выполнена и даже перевыполнена по некоторым показателям. И это тоже сыграло роль в повышении активности граждан на выборах.

– Выборы проходили в условиях высокой конкуренции, максимально открыто, с участием большого пула общественных наблюдателей, – отметил Николай Воробьев. – Вы знаете, каким беспрецедентным был интерес к голосованию и насколько демократично прошел независимый мониторинг всего избирательного процесса – от открытия участков до подсчета голосов. Этот формат был апробирован в нашей области в рамках предварительного партийного голосования «Единой России». Полученный опыт во многом помог Общественной палате подготовить и создать центр общественного наблюдения с возможностью следить за выборами в режиме реального времени.

Николай Юрьевич подчеркнул, что партия максимально открыто знакомила избирателей со своими кандидатами и программой партии и оперативно реагировала на проблемы, с которыми обращались граждане в ходе проведения встреч, при обращении в приемную партии.

– Сегодня мы с уверенностью можем заявить, что «Единая Россия» одержала убедительную победу в масштабах всей страны и на территории Тульской области. Туляки восприняли призыв прийти на выборы и активно голосовали.

Партия получила 52,88% голосов избирателей, нас поддержали 323 тысячи туляков. То есть на 7% больше, чем на выборах 2016 года (291 тысяча избирателей).

Это накладывает на нас большую ответственность и обязательства по выполнению предвыборных программ, – сказал Николай Воробьев. – Наши кандидаты-одномандатники Виктор Дзюба (55,23% голосов) и Надежда Школкина (47,29% голосов) стали безоговорочными лидерами, оставив далеко позади своих конкурентов и набрав максимальное количество голосов избирателей. Полученные голоса – это реальный показатель работы партии, ее кандидатов. Это высокая степень доверия людей к политике, которую мы проводим. Это доверие к команде развития, к команде губернатора Тульской области. Я не сомневаюсь, что депутаты нового парламента, избранные от Тульской области, достойно представят интересы региона и его жителей и сделают всё возможное для улучшения качества жизни наших земляков. Вместе с нашими социальными партнерами, вошедшими в штаб общественной поддержки «Единой России», мы продолжим помогать людям, реализовывать волонтерские проекты, акции добрых дел и взаимопомощи. Это поддержка жителей региона, особенно нуждающихся в заботе и внимании, медицинских работников, подопечных социальных центров и общественных объединений.

От имени регионального отделения партии Николай Воробьев выразил большую признательность жителям региона, пришедшим в дни голосования на избирательные участки.

– Спасибо всем, кто поддержал нашу партию, наших кандидатов. Обещаю, что ваше доверие мы оправдаем и взятые на себя обязательства непременно выполним, – отметил Николай Воробьев.

От редакции. Николай Воробьев возглавлял партийный список на выборах в Тульской области. На вопрос, пойдет ли он в Госдуму как лидер партийного списка, Николай Юрьевич ответил отрицательно:

– Я возглавил список как секретарь регионального отделения партии, но я не планирую уходить в Госдуму. Остаюсь работать в Тульской области.



