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Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры – усадьба Лопатина

Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры – усадьба Лопатина

Огонь повредил крыльцо и комнату.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в ночь на 20 сентября в историческом центре Тулы произошел пожар. Загорелся памятник архитектуры усадьба Д. Б. Лопатина, который находится в доме № 6 по ул. Менделеевской. По предварительной информации, возгорание было в нежилой части здания.
 
На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, пострадавших нет. По данным источника Myslo, есть основания считать, что дом загорелся одновременно в двух местах.
 

Дом относится к середине XIX в. Наиболее интересна его средняя часть, сохранившая чугунную винтовую лестницу и паркетный пол из дуба.


Дом купца Лопатина
в Садовом переулке.

Остальные дома, расположенные рядом с Садовым переулком, относились к усадьбе Дмитрия Борисовича Лопатина, богатого тульского купца второй половины XVIII века, его имя улица носила до 1907 года.

Основной дом усадьбы, значащийся сейчас под номером 6/11, был построен в конце XVIII в. Он имел железную кровлю, два этажа. В верхнем этаже находились жилые комнаты, а в нижнем – четыре лавки, в подвале – склад товаров. До сих пор на фасаде сохранился загрузочный люк, чтобы во дворе с телегами не крутиться, товар в склад загружали с проезжей части.

В середине XIX в. владельцем дома стал Белобородов. Как и в большинстве подобных случаев, дом перестраивали. К тому времени относится внешний вид фасада, некоторые интерьеры, сводчатые перекрытия комнат первого этажа, тяжелые лепные потолки, чугунная лестница, двери.

Усадьба также имела достаточно многочисленные и добротные хозяйственные постройки: два сарая, амбар для складирования товаров, баню. Часть из них сохранилась до нашего времени.

Эти постройки имеют одну общую стену и разделены на отдельные отсеки. С 30-х годов ХХ в. до настоящего времени, несмотря на свой хозяйственный характер, эти постройки используются под жилье. Достопримечательностью усадьбы является и каменный забор с воротами, тянущийся по улице Менделеевской почти до дома №4. Как и в большинстве подобных домов, второй этаж здания использовался для сдачи жилья. Так, в 1913 году здесь снимали квартиры офицеры 11-го Псковского пехотного полка. В доме также находилось страховое общество «Волга». В 1926 году хозяйственные помещения усадьбы использовались под конюшню извозопромышленника Басина.

 
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Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 1
Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 2
Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 3
Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 4
Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 5
Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 6
Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 7
Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 8
Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 9
Ночью в Туле загорелся памятник архитектуры, Фото: 10
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Леонид Почекин
сегодня, в 10:42 −1
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