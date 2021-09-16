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В Туле вынесли приговор молодым наркодилерам

В Туле вынесли приговор молодым наркодилерам

Обвиняемые планировали продать почти 200 г наркотиков.

В Туле двое 22-летних местных жителей признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что Владислав С. и Никита У., являясь членами организованной преступной группы [уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство], приготовили для сбыта более 80 «закладок». Продать их они не успели, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота было изъято более 190 г наркотиков.
 
Приговором суда каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
 
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