В Туле вынесли приговор молодым наркодилерам

В Туле двое 22-летних местных жителей признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что Владислав С. и Никита У., являясь членами организованной преступной группы [уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство], приготовили для сбыта более 80 «закладок». Продать их они не успели, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота было изъято более 190 г наркотиков.

Приговором суда каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.