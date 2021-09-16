Туляков приглашают на автомобильный фестиваль «Пушка»
Зрители увидят уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и сustom культур.
19 сентября в Туле пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам. Соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска. Вход для зрителей с 12.00.
Фестиваль состоится на территории городского пространства «Ликерка Лофт» (пр. Ленина, 85).
Stance — культура низких машин. К ней относятся VW, ВАЗ, Opel, BMW и все остальные марки и модели автомобилей, выдержанные в общих традициях, — правильные диски и посадка, а также наличие изюминки, позволяющей автомобилю отличаться от себе подобных (например, редкие OEM-фары от Golf MK2 Rallye на Jetta MK2