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Туляков приглашают на автомобильный фестиваль «Пушка»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на автомобильный фестиваль «Пушка»

Зрители увидят уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и сustom культур.

19 сентября в Туле пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам. Соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска. Вход для зрителей с 12.00.

Фестиваль состоится на территории городского пространства «Ликерка Лофт» (пр. Ленина, 85).

 

Stance — культура низких машин. К ней относятся VW, ВАЗ, Opel, BMW и все остальные марки и модели автомобилей, выдержанные в общих традициях, — правильные диски и посадка, а также наличие изюминки, позволяющей автомобилю отличаться от себе подобных (например, редкие OEM-фары от Golf MK2 Rallye на Jetta MK2 и т. д.).

 
 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:00 −5
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