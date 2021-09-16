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Детский сад в тульском ЖК «Времена года» достроили только после вмешательства прокуратуры

Детский сад в тульском ЖК «Времена года» достроили только после вмешательства прокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Туле прокуратура провела проверку исполнения законодательства, регулирующего отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд. 

В ходе проверки установлено, что подрядчик, исполняя муниципальный контракт, заключенный в рамках национального проекта «Демография» для строительства детского сада в ЖК «Времена года», не выполнил работы в установленный срок. Гендиректору подрядной организации было внесено представление, и только после этого строительство сада было завершено:

– Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, сумма наложенного штрафа составила 300 000 рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Напомним, ранее мы писали про школу в этом же ЖК – ее не успели сдать к 1 сентября. 

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