Детский сад в тульском ЖК «Времена года» достроили только после вмешательства прокуратуры

В Туле прокуратура провела проверку исполнения законодательства, регулирующего отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд.

В ходе проверки установлено, что подрядчик, исполняя муниципальный контракт, заключенный в рамках национального проекта «Демография» для строительства детского сада в ЖК «Времена года», не выполнил работы в установленный срок. Гендиректору подрядной организации было внесено представление, и только после этого строительство сада было завершено:

– Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, сумма наложенного штрафа составила 300 000 рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали про школу в этом же ЖК – ее не успели сдать к 1 сентября.