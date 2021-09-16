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В Туле бывшему директору «Фаворит» ужесточили наказание

В Туле бывшему директору «Фаворит» ужесточили наказание

Мужчина причинил ущерб тулякам на сумму свыше 790 млн рублей.

В Тульской области прокуратура добилась ужесточения наказания бывшему директору строительной компании ООО «СК «Фаворит»», сообщает пресс-служба ведомства. 
 
Напомним, 26 апреля обвиняемый был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и злостном неисполнении судебных решений и получил 4 года лишения свободы.
 
Руководитель компании, которая строила четыре жилых дома в 1-м Юго-Восточном микрорайоне, совершил ряд незаконных сделок по приобретению недвижимости и выдаче займа аффилированной организации. На эти цели он потратил более 100 млн рублей, полученных от участников долевого строительства.
 
В результате сдача двух домов сильно затянулась, остальные два до сих пор не построены. 453 дольщика понесли ущерб в сумме свыше 790 млн рублей. Кроме того, директор «Фаворита» долгое время уклонялся от выплаты неустоек, штрафов и компенсаций, назначенных судебными органами. По требованию прокуратуры арестовано имущество обвиняемого общей стоимостью 46,5 млн рублей. Фирма признана банкротом.
 
Не согласившись с назначенным судом первой инстанции наказанием, сочтя его чрезмерно мягким, государственный обвинитель принес апелляционное представление.
 
Суд апелляционной инстанции учел позицию представителя прокуратуры области и усилил назначенное судом наказание до 5 лет лишения свободы.
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