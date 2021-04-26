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Бывший директор скандально известной СК «Фаворит» проведёт 4 года в колонии
Фото из архива MySlo

Бывший директор скандально известной СК «Фаворит» проведёт 4 года в колонии

Сумма ущерба, нанесенного 453 дольщикам, составила почти 800 млн рублей.

Центральный районный суд Тулы вынес приговор бывшему гендиректору ООО «СК «Фаворит». Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и злостном неисполнении судебных решений.

Руководитель компании, которая строила четыре жилых дома в 1-м Юго-Восточном микрорайоне, совершил ряд незаконных сделок по приобретению недвижимости и выдаче займа аффилированной организации. На эти цели он потратил более 100 млн рублей, полученных от участников долевого строительства.

В результате сдача двух домов сильно затянулась, остальные два до сих пор не построены. 453 дольщика понесли ущерб в сумме свыше 790 млн рублей. Кроме того, директор «Фаворита» долгое время уклонялся от выплаты неустоек, штрафов и компенсаций, назначенных судебными органами. По требованию прокуратуры арестовано имущество обвиняемого общей стоимостью 46,5 млн рублей. Фирма признана банкротом.

Суд приговорил экс-руководителя компании к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он на три года лишён права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

 

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