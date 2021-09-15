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В Узловой пенсионерка нарушила ПДД и попала под колеса иномарки

В Узловой пенсионерка нарушила ПДД и попала под колеса иномарки

Женщина получила незначительные травмы.

Вчера, 14 сентября, на улице 14 Декабря в Узловой произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 15.40 41-летняя водитель Mitsubishi Outlander совершила наезд на 81-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте – в паре метров от пешеходного перехода.

В результате ДТП пожилая узловчанка получила различные травмы и была отпущена домой после оказания медпомощи.

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