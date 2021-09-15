Просто, безопасно и открыто организован процесс голосования на выборах 17-19 сентября

Готовность избирательных участков к предстоящему голосованию и некоторые подробности того, как это будет происходить, председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, заместитель руководителя тульского управления Роспотребнадзора Марина Безбородова и член Общественной палаты Тульской области Евгений Панфилов показали на примере избирательного участка № 2102 на улице Галкина, 14. Он находится в помещении тульского лицея № 2.

Многодневное голосование, конечно, увеличило количество подготовительной работы участковым комиссиям всех уровней.

Дополнительные требования были связаны и с подготовкой паспортов на каждый избирательный участок. Выданный паспорт свидетельствует о полной готовности к проведению выборов.

В нем отмечается количество избирателей, все технические характеристики и даже номер телефона. К примеру, на участке по улице Галкина — 1871 избиратель. Есть два сейфа, решетки на окнах, пожарная сигнализация. Это всё указывается в качестве технических характеристик, так же как количество письменных столов, защитных экранов, сколько выдано средств индивидуальной защиты. Один из сейфов, в котором будут храниться сейф-пакеты с бюллетенями до полного завершения голосования 19 сентября, установлен в зале под видеокамерами.

– Паспорт подписывается самыми разными службами, в том числе представителями Роспотребнадзора, МЧС, председателем территориальной комиссии и другими ведомствами, — рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 2102 Юлия Соболева.

Особые требования сейчас к санитарной безопасности, поэтому в паспорт специально внесены требования о том, чтобы на входе у каждого избирателя была измерена температура, были выданы индивидуальные перчатки и маска, шариковая ручка. По выходе с участка все средства индивидуальной защиты будут утилизированы в отдельный контейнер.

Столы, за которыми сидят члены избирательной комиссии, оборудованы защитными щитами, а на полу стрелочками нанесена схема движения. Участники избирательного процесса, пройдя по указанным направлениям, подходят к члену избирательной комиссии. Бесконтактно, через окошко, показывают паспорт. После проверки регистрации избирателя именно на этом участке ему выдаются бюллетени и он идет голосовать в кабинки.

Здесь тоже нововведение. Все кабинки без шторки, чтобы не было лишнего соприкосновения с предметами. Но тайна голосования соблюдается — открытой стороной кабинки повернуты к стене или к окну.

– Роспотребнадзором по Тульской области, в рамках сотрудничества с центральной избирательной комиссией Тульской области, проведен комплекс мероприятий по профилактике рисков возникновения инфекционных заболеваний на участках во время голосования, — рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Белобородова. — Мы внедрили рекомендации, которые специально были созданы для таких случаев, обеспечив контроль за избирательными участками в плане организации, обеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты. Итогом этой работы стало согласование паспортов избирательных участков, где специально выделен раздел о готовности по профилактике инфекционных заболеваний. На примере этого участка мы видим, что к дню голосования он готов, эпидемиологические риски сведены к минимуму. Для жителей Тульской области созданы безопасные условия голосования.

Удобство процесса голосования проверил на себе член Общественной палаты Евгений Панфилов. По нанесенным на полу стрелочкам он подошел к одному из окошек, показал, не передавая в руки, свой паспорт и получил образцы избирательных бюллетеней. Потом зашел в кабинку для голосования и подошел с бюллетенем к избирательной урне. Никакой путаницы, никаких неудобств. Всё просто и понятно.

Это отметил и сам Евгений:

– Пройдя весь маршрут, могу сказать, что на данном избирательном участке высокий уровень организации. Всё очень удобно, есть указатели, есть ручка, есть перчатки, паспорт показываешь бесконтактным путем. Отсутствует шторка на кабинке для тайного голосования, нет необходимости лишний раз дотрагиваться до предмета. Все расположено достаточно компактно, и в то же время любые требования личной и эпидемиологической безопасности на данном участке соблюдены. Тайна голосования также обеспечена. Как представителя штаба по общественному наблюдению и как члена Общественной палаты Тульской области меня интересовала комплексная подготовка. Я убедился, что и с точки зрения личной безопасности, и с точки зрения обеспечения прозрачности процедуры голосования всё соответствует нормам. Здесь обеспечено видеонаблюдение и есть возможность личного наблюдения, что позволяет сделать процесс голосования открытым.

Отдельно было рассказано и об особенностях голосования вне помещения. На участке № 2102 подготовлены три переносные урны для голосования на дому. Требования при этом будут даже жестче, чем на избирательном участке. Голосующий на дому избиратель получит в индивидуальном пакете всё необходимое — от ручки и перчаток до самих бюллетеней. Наблюдатели, члены участковых комиссий в жилое помещение заходить не будут. Избиратель получит пакет, зайдет к себе в дом, проголосует, а затем выйдет и опустит бюллетень в урну.

– Мы хотели продемонстрировать на примере этого участка готовность к предстоящему голосованию, — рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. — Все необходимые средства защиты на участках находятся, организована навигация. Члены избирательных комиссий будут действовать с учетом рекомендаций Роспотр, поэтому с момента подготовки мы начали программу вакцинации членов избирательных комиссий. На данный момент у нас восемьдесят процентов членов участковых избирательных комиссий вакцинированы полностью. Таким образом, мы и в этом вопросе обеспечиваем максимальную безопасность для участников голосования.

Для гражданина, который пришел на участок, наглядное свидетельство готовности к проведению выборов — специальный постер. Его наклеивает на видном месте представитель общественного штаба по наблюдению за выборами. На нем так и написано: «Участок к голосованию готов». Слово теперь за избирателем.