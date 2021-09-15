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Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…»
Фото предоставлены читателем.

Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…»

Туляк возмущен происходящим и не видит оснований для уничтожения зелени.

В редакцию Myslo обратился туляк, который возмущен вырубкой деревьев рядом с домами № 24 и 26 по ул. Революции. Мужчина не понимает, какая может быть необходимость и какие основания для уничтожения зелени в городе.
 
«Была красивая зеленая улица с разнородными деревьями, а теперь… Пилят все деревья без разбора, и здоровые, и сухие, уже второй день! На месте парковок раньше вешали объявления о проведении работ, а в этот раз никто никак не предупреждал и не огораживал место», — сообщил читатель.
 
Редакция Myslo обратилась за комментарием в городскую администрацию.
Галерея
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 1
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 2
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 3
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 4
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 5
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 6
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 7
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 8
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 9
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 10
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 11
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 12
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:48 +3
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