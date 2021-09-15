Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…»

Фото предоставлены читателем.

В редакцию Myslo обратился туляк, который возмущен вырубкой деревьев рядом с домами № 24 и 26 по ул. Революции. Мужчина не понимает, какая может быть необходимость и какие основания для уничтожения зелени в городе.

«Была красивая зеленая улица с разнородными деревьями, а теперь… Пилят все деревья без разбора, и здоровые, и сухие, уже второй день! На месте парковок раньше вешали объявления о проведении работ, а в этот раз никто никак не предупреждал и не огораживал место», — сообщил читатель.

Редакция Myslo обратилась за комментарием в городскую администрацию.