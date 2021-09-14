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На ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием трамвая и пешехода

На ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием трамвая и пешехода

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 14 сентября напротив дома № 55 по ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием трамвая и пешехода.
 
 
Пострадавшего забрала карета скорой медицинской помощи. На месте происшествия находятся сотрудники ППС. На момент публикации новости движение трамваев в сторону Криволучья временно остановлено.
 
 

Обстоятельства случившегося уточняются. Новость дополняется.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 08:54 +1
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