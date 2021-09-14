На ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием трамвая и пешехода

Как сообщил Myslo очевидец, утром 14 сентября напротив дома № 55 по ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием трамвая и пешехода.

Пострадавшего забрала карета скорой медицинской помощи. На месте происшествия находятся сотрудники ППС. На момент публикации новости движение трамваев в сторону Криволучья временно остановлено.

Обстоятельства случившегося уточняются. Новость дополняется.