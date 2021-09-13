Фото из архива Myslo.
МЧС предупреждает туляков о высоком классе пожароопасности
Будьте внимательны и осторожны.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 14 сентября в регионе ожидается высокая степень пожароопасности — четвертый класс.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При высокой степени пожароопасности рекомендуется:
- не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
- не поджигать сухую траву;
- своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
- не сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;
- не курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов;
- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах.
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