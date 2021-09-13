МЧС предупреждает туляков о высоком классе пожароопасности

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 14 сентября в регионе ожидается высокая степень пожароопасности — четвертый класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При высокой степени пожароопасности рекомендуется: