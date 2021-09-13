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МЧС предупреждает туляков о высоком классе пожароопасности
Фото из архива Myslo.

МЧС предупреждает туляков о высоком классе пожароопасности

Будьте внимательны и осторожны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 14 сентября в регионе ожидается высокая степень пожароопасности — четвертый класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При высокой степени пожароопасности рекомендуется:

  • не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не поджигать сухую траву;
  • своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • не сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • не курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов;
  • соблюдать требования пожарной безопасности в лесах. 
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:23 +1
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