новости
новости
Регистрация
В Туле дорожный рабочий превратил квартиру в наркоплантацию
Фото: архив Myslo.

В Туле дорожный рабочий превратил квартиру в наркоплантацию

За свою деятельность мужчина лишился свободы.

В Туле 42-летний местный житель признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что обвиняемый [дорожный рабочий в одном из муниципальных казенных учреждений] растил у себя в квартире наркосодержащие растения. Он приготовил для сбыта 10 упаковок наркотических средств, но не успел продать, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов. Из оборота было изъято 740 г наркотиков. 
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:10 +3
Другие статьи по темам
Прочее
приговор судапрокуратура Тульской областикриминалТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: два Renault Arkana не пропустили пешеходов
«Накажи автохама»: два Renault Arkana не пропустили пешеходов
Авгиевы конюшни, или Проблема всей области!
Авгиевы конюшни, или Проблема всей области!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.