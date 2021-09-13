В Туле дорожный рабочий превратил квартиру в наркоплантацию

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В Туле 42-летний местный житель признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый [дорожный рабочий в одном из муниципальных казенных учреждений] растил у себя в квартире наркосодержащие растения. Он приготовил для сбыта 10 упаковок наркотических средств, но не успел продать, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов. Из оборота было изъято 740 г наркотиков.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.