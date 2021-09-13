новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: два Renault Arkana не пропустили пешеходов

«Накажи автохама»: два Renault Arkana не пропустили пешеходов

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк поделился с нами записью, сделанной в районе поворота с ул. Оружейной на ул. Тульского Рабочего полка. На кадрах видно, как водители следующих друг за другом Renault Arkana не пропустили двух идущих по зебре мужчин.
 
Также по видео можно заметить, что в тот момент на дороге сложилась «классически» опасная для пешеходов ситуация, когда соблюдающий ПДД водитель пропускает пешеходов, а не снижающий скорость нарушитель подвергает опасности людей, идущих по переходу.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: нагло проехал на красный
Дежурная часть
«Накажи автохама»: нагло проехал на красный
сегодня, в 11:00, 57 1362 5
«Накажи автохама»: на Демидовской плотине водитель «Лады» дважды нарушил ПДД
Дежурная часть
«Накажи автохама»: на Демидовской плотине водитель «Лады» дважды нарушил ПДД
10 сентября, в 21:15, 22 2613 1
«Накажи автохама»: с ветерком по встречке на Mitsubishi Pajero Sport
Дежурная часть
«Накажи автохама»: с ветерком по встречке на Mitsubishi Pajero Sport
10 сентября, в 18:01, 131 3644 -4
В Туле замечен вежливый автохам: перед нарушением он включает поворотник
Дежурная часть
В Туле замечен вежливый автохам: перед нарушением он включает поворотник
10 сентября, в 07:40, 69 4053 1
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о развитии туризма в регионе
Алексей Дюмин подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о развитии туризма в регионе
В Туле дорожный рабочий превратил квартиру в наркоплантацию
В Туле дорожный рабочий превратил квартиру в наркоплантацию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.