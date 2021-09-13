Авгиевы конюшни, или Проблема всей области!

Проблема очистных сооружений города Тулы известна каждому человеку, посетившему хоть раз наш город. Ее в буквальном смысле прочувствовал на себе каждый житель.

Неприятный запах стоит и в дождь, и в жару, и, как в песне, никуда от него «не спрятаться, не скрыться». И что только чиновники нам не рассказывали и не делали — даже свечи зажигали, надеясь, что газы от иловых полей и фильтрата будут сгорать.

И купол над очистными возводили, заверяя, что он решит проблему. Но запах за годы никуда не делся — он лишь усиливается, захватывая всё новые и новые территории.

Чиновники говорят, что на модернизацию очистных нужны большие деньги, но назвать конкретную сумму не могут. А кто ее считал? Еще пять лет назад некоторые СМИ заявляли, что необходимо 1,5 миллиарда, но так ли это на самом деле?

Министерство ЖКХ должно выступить с официальным докладом и открыто заявить, что для восстановления нормального воздуха и модернизации очистных необходимо финансирование в таком-то объеме. Цифра должна быть обоснована расчетами, проведенными лицензированными специалистами. Нужно обращаться в Правительство РФ, подавать заявки в федеральные программы.

«Проблема очистных сооружений — это не только проблема Тулы, практически в каждом районе эта ситуация близка к катастрофе, — говорит председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Тульской области, депутат Тульской областной Думы Сергей Гребенщиков. — Где-то они бесхозные и не стоят ни у кого на балансе, где-то хозяин есть, но у него нет финансовых возможностей или желания проводить необходимые работы. Практически во всех муниципалитетах очистные сооружения необходимо строить заново или модернизировать. Нас убеждают, что нужно всё водное хозяйство передавать в частные руки, в «концессию», но тогда проблемы финансирования лягут полностью на плечи обычных жителей, и они это увидят в своих счетах за воду и канализацию, после резкого повышения тарифов. Вспомните, как это было с «мусорной реформой», когда бороться с мусором стали за счет обычных граждан. Это недопустимо».

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ настаивает на принятии ряда федеральных законов, включающих строительство и модернизацию очистных сооружений в государственные проекты с четким планом действий и за счет федерального бюджета. И это нужно делать уже сейчас, незамедлительно. Самостоятельно регионы, а тем более муниципальные бюджеты, с данной задачей не справятся. Без очистных сооружений нет смысла в федеральных программах по расчистке и спасению рек. Необходимо навести порядок и расчистить Авгиевы конюшни, которые копились годами!

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тульской области.