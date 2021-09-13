Алексей Дюмин подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о развитии туризма в регионе

В ближайшее время стороны начнут работу по мастер-планированию туристических территорий и привлечению инвесторов.

13 сентября губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве по развитию туристической инфраструктуры региона.

Согласно документу, стороны в ближайшее время начнут работу по мастер-планированию туристических территорий и привлечению инвесторов.

В подписании в режиме ВКС принял участие куратор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который отметил высокое значение развития туриндустрии в области для достижения целей нацпроекта.

«Масштабное празднование 650-летия исторической Куликовской битвы, запланированное в регионе, предусматривает десятки мероприятий. Нужно уже сейчас закладывать в планы запас прочности, чтобы удовлетворить потенциальный рост туристического потока. Там, где это необходимо, — строить гостиницы, туристические комплексы, налаживать работу сферы услуг. Совместно с регионом мы планируем обеспечить двукратный рост турпотока к 2030 году — до 2 млн человек. С учетом имеющихся инструментов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» достичь этой планки вполне по силам», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Алексей Дюмин поблагодарил Дмитрия Чернышенко за высокую оценку усилий по развитию туристического потенциала региона и отметил, что Тульская область первой в Центральной России подписывает такое соглашение.

«Приоритетным в нашей совместной работе считаем развитие инфраструктуры туристических кластеров — «Окского» и «Куликовского». «Окский“ кластер — давно сформировавшаяся рекреационная зона, которая сейчас требует перезагрузки, более системного подхода к развитию туристской инфраструктуры. Кластеру «Куликовский» будет уделено особое внимание в связи с празднованием 650-летия Куликовской битвы в 2030 году», — отметил Алексей Дюмин.

Он подчеркнул, что глобальная цель этой работы — сохранение исторической памяти и национальной идентичности, а также выразил уверенность, что сотрудничество с корпорацией будет плодотворным и выведет региональный туризм на новый уровень, придаст мощный импульс развитию отрасли страны в целом.

Глава корпорации Сергей Суханов подтвердил, что работа уже идет.

«В целом регион располагает уникальными природными территориями, богат историей и культурой, имеет хорошую транспортную доступность. Мы видим здесь большие перспективы с точки зрения познавательного и экотуризма, путешествий выходного дня», — сказал Сергей Суханов.

Корпорация «Туризм.РФ» — это государственная структура, создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация совместно с субъектами РФ занимается формированием туристических кластеров в стране и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.